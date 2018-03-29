مساعد رئيس الجمهورية يوجه ولاية وسط دارفور بالإهتمام بقضايا العودة الطوعية

الخرطوم 29-3-2018م م ( سونا)- وجه مساعد رئيس الجمهورية د .فيصل حسن إبراهيم ولاية وسط دارفور بالإهتمام بقضايا العودة الطوعية والإسراع في تقديم خدمات المياه والصحة والتعليم للعائدين .

واطلع سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي الولاية الشرتاي جعغرعبد الحكم علي الأوضاع الأمنية والآثار الإيجابية لعملية جمع السلاح على الإستقرار بالولاية .

وأبان الوالي في تصريحات صحفية أن الإستتباب الأمني الذي تشهده الولاية أدلى إلي استقرارالعام الدراسي .

وأشار سيادته إلي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقتصادية وترتيبات الحد من إرتفاع الأسعار بالإتفاق مع اتحاد العمال ووزارة المالية بالولاية بجانب النجاح الكبير الذي تحقق في الموسم الزراعي الشتوي خاصة محصول البطاطس الذي حقق إنتاحية عالية هذا الموسم .