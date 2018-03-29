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النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق حول تسريب امتحان مادة الكيمياء

أخبار محلية - سياسية

د. فيصل حسن وموسى محمد أحمد يبحثان سبل تعزيز التعاون بين حزبي المؤتمر الوطني ومؤتمر البجا

التاريخ : 29-03-2018 - 02:02:00 مساءً
الخرطوم 29-3-2018م(سونا) بحث مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية دكتور فيصل حسن إبراهيم ومساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد رئيس حزب مؤتمر البجا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحزبين في القصايا ذات الاهتمام المشترك .
واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي تم بمكتب د.فيصل حسن إبراهيم اليوم على تكوين لجنة مشتركة للتشاور وتبادل الرؤى حول الوضع السياسي الراهن.
وتطرق اللقاء إلى مخرجات الحوار الوطني وكيفية إنزالها على أرض الواقع بما يحقق السلام والاستقرار الذي يدفع بعجلة التنمية بالبلاد .
وشدد الاجتماع على أهمية الاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالمفوضيات وبناء الدستور استعدادا لانتخابات 2020م .

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