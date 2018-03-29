البشير يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي ينفذها صندوق إعمار الشرق

الخرطوم 29 -3-2018م (سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات التي ينفذها صندوق إعمار الشرق .

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية، على مجمل الأوضاع بالشرق خاصة الأوضاع الاقتصادية .

وأوضح موسى في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع القيادة السياسية في عدد من القضايا الخاصة بشرق السودان وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وقال إن اللقاء تناول الإصلاح السياسي والاستعداد للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب والتنسيق في هذا الصدد عبر الآليات التي تم الاتفاق عليها .