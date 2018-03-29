الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:40:00 PM
عاجل

النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق حول تسريب امتحان مادة الكيمياء

أخبار محلية - سياسية

البشير يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي ينفذها صندوق إعمار الشرق

التاريخ : 29-03-2018 - 02:20:00 مساءً
الخرطوم 29 -3-2018م (سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالمتابعة اللصيقة لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات التي ينفذها صندوق إعمار الشرق .
واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم موسى محمد أحمد، مساعد رئيس الجمهورية، على مجمل الأوضاع بالشرق خاصة الأوضاع الاقتصادية .
وأوضح موسى في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع القيادة السياسية في عدد من القضايا الخاصة بشرق السودان وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
وقال إن اللقاء تناول الإصلاح السياسي والاستعداد للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بمفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب والتنسيق في هذا الصدد عبر الآليات التي تم الاتفاق عليها .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء