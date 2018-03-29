رئيس حزب التحرير والعدالة القومي يطالب بالاستمرار في جمع ونزع السلاح

الفاشر في 29/3/2018(سونا) - طالب رئيس حزب التحرير والعدالة القومي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق، دكتور التجاني سيسي ، الدولة بضرورة الاستمرار في استدامة حملة جمع ونزع السلاح بدارفور للوصول إلى نهاية المطاف حتى لا تعود دارفور إلى المربع الأول، مشيراً إلى أن دارفور قد شهدت خلال الأشهر الماضية استقراراً أمنياً مضطرداً مقارنةً بالسنوات السابقة بجانب خلوها من الحركات المتمردة الممانعة ما عدا بعض الجيوب بمنطقة جبل مرة.

وقال السيسي خلال حديثه في الندوة السياسية الكبرى بالفاشر حول الوضع السياسي الراهن والتي نظمتها حركة التحرير والعدالة القومية بالولاية بقاعة المجلس التشريعي بالفاشر بحضور القوى السياسية ومنسوبي حزبه، قال إنه لاحظ أثناء قدومه عبر البر من ولاية جنوب دارفور انتفاء مظاهر حمل السلاح في أيدي المواطنين والذي كان مستشرياً في وقت سابق علاوةً على قلة الأحداث، حيث أصبح المواطنون يتجولون في الطرقات دون حدوث أي تخوف.

وأقر السيسي أن هنالك (طنطنة سلاح) في بعض المناطق، مشدداً على ضرورة استمرار الدولة في جمع و نزع السلاح دون إي تراخٍ حتى لا تعود دارفور إلى المربع الأول وبصورة قد تكون أسوء مما كانت عليها في السنوات السابقة.

وأشاد السيسي بتجربة القوات المشتركة بين السودان وتشاد ، وقال أنها أصبحت أنموذجا لتحقيق الأمن والاستقرار. وجدد السيسي الدعوة للمانعين للحاق بركب السلام والعمل على تغليب المصلحة الكلية للوطن على المصالح الذاتية نظراً لأن المواطنين قد سئموا وملوا الحرب وبات خيارهم الوحيد السلام.