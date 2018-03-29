انعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وهولندا

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - عقدت اليوم اجتماعات التشاور السياسي بين السودان وهولندا برئاسة كل من مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، السفير محمد عيسى إيدام، ومدير عام القضايا السياسية بوزارة الخارجية الهولندية؛ السفير أندريه هاسبلس .

استعرض الجانبان موقف مخرجات اجتماعات الدورة السابقة للتشاور السياسي بين البلدين. كما تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة فيما يلي الجوانب الاقتصادية، التجارية، الثقافية، البنكية ومجالات التدريب. كما تم التباحث حول التعاون وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية، وبالإضافة الى مناقشة دور السودان الإيجابي في إقليمه المحيط.

كما التقى الوفد المشارك في اجتماعات التشاور السياسي بالسيد وكيل وزارة الخارجية؛ السفير عبد الغني النعيم، وبحث اللقاء العلاقات مع هولندا وسبل تطويرها خاصة العلاقات البرلمانية والتعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أمن الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون الثنائية وفي المحافل الدولية.

من جهة أخرى، وعلى هامش هذه الاجتماعات، فقد تم توقيع اتفاقية بين البلدين في مجال الخدمات الجوية. حيث وقع عن الجانب السوداني الكابتن أحمد ساتي باجوري ، مدير عام سلطة الطيران المدني، والسيد السفير أندرية، عن الجانب الهولندي.

