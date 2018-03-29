النائب الأول يوجه بالاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) -

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح بالإستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق خارطة الطريق والآليات والأجهزة المعنية بهذا الملف.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم؛ بمجلس الوزراء اجتماع السادة نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات الوزارية.

وأوضح الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء - في تصريحات صحفية - أن الاجتماع استعرض أداء القطاعات الوزارية خلال الفترة الماضية، واستعداد الجهاز التنفيذي للدورة البرلمانية الجديدة ، مبينا أن الاجتماع تطرق الى الورقة التي تم تطويرها بشأن ضوابط وترشيد سفر الوفود الرسمية للخارج موضحا أن الاجتماع أمن على إلزام كل أجهزة الدولة بعدم السفر إلا بإذن من مجلس الوزراء؛ بما في ذلك العاملين في الشركات والهيئات الحكومية، ووجه الاجتماع بتقليص المشاركة إلا في المهام الضرورية وتقليص أعداد الوفود المشاركةـ وكذلك الفترات الزمنية للمشاركة.

