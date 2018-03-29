والي النيل الأزرق يرحب بتمديد وقف إطلاق النار

ودالماحي 29-3-2018( سونا) -

قال الأستاذ حسين يس حمد والي النيل الأزرق إن حكومة الولاية وضعت خطة للعام 2018 متمثلة في برنامج انعقاد مجلس الوزراء في كل فترة بالمحليات؛ حيث عقدت جلسة بمحلية باو والآن يتم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بمحلية ودالماحي .

وأوضح الوالي ل(سونا) أن الجلسة ناقشت استعدادات الولاية لموسم الخريف والاستماع لتنوير ضافٍ عن أداء محلية ودالماحي للوقوف على كافة الجوانب وتحديد نقاط التدخل لإعانة المحلية لاستكمال مشروعاتها التنموية .

واضاف يس أن انعقاد مجلس الوزراء بمحلية ودالماحي يأتي تزامنا مع قرار رئيس الجمهورية القاضي بتمديد وقف إطلاق النار حتى 30 يونيو مشيراً الى أن القرار جاء في إطار مبادرات رئيس الجمهورية وحرصه لإيقاف نزيف الدم بين ابناء الوطن الواحد .

وقال الوالي إن الولاية لمدى عامين ظلت في وقف دائم لإطلاق النار؛ مما يتيح المزيد من الفرص لتحقيق السلام وفرصة أخري لحملة السلاح للاحتكام لصوت العقل. وإسكات صوت البندقية وإعمالا للحوار.

وجدد يس الدعوة لحملة السلاح من ابناء الولاية لاغتنام الفرصة وتلبية الدعوة الصادقة لرئيس الجمهورية .

