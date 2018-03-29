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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس مجلس الأحزاب السياسية بالنيل الأزرق يرحب بتمديد وقف إطلاق النار

التاريخ : 29-03-2018 - 04:31:00 مساءً
الدمازين في 29-3-2018(سونا) -
رحب الأستاذ صديق عثمان أحمد نائب رئيس مجلس الأحزاب السياسية بالنيل الأزرق بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد وقف إطلاق النار وقال ان مبادرات رئيس الجمهورية والتمديد المستمر لوقف اطلاق النار يؤكد ان القيادة العليا للدولة تتجه بكلياتها نحو السلام وان لا خيار للسلام الا السلام .
وناشد صديق كافة القوى السياسية بالولاية لبذل المزيد من الجهود ودعم عملية السلام، مشيرا الى أن الولاية تشهد استقرارا تاما في ظل التمديد المستمر لوقف إطلاق النار، ودعا صديق الطرف الأخر لتقديم أدوار إيجابية واغتنام الفرص المتجددة والعودة الى حضن الولاية للمساهمة والمشاركة في إعمار ما دمرته الحرب .
وجدد صديق وقفة الأحزاب السياسية ودعمها لبرامج حكومة الولاية في كافة المجالات.


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