السيسي يطالب الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الفاشر 29-3-2018م (سونا) - طالب رئيس حزب التحرير والعدالة القومي الدكتور التجاني سيسي محمد اتيم ، الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مشيراً الى أن الظروف الاَن باتت مواتية لرفع اسم السودان من تلك القائمة.

وقال السيسي إنه بالرغم من تجاوب السودان الكبير مع كل المبادرات الإقليمية والدولية إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من اللوبيات التى ظلت تعيق رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مشيداً - في الوقت نفسه - بالإدارة الأمريكية لرفعها للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وأشاد السيسي - خلال حديثه بالفاشر؛ فى ندوة الوضع السياسي الراهن والتى نظمتها حركته بشمال دارفور- بالجهود المقدرة التي بذلتها الحكومة السودانية والدبلوماسية السياسية التى عملت لرفع العقوبات الاقتصادية؛ بجانب تعاونها الوثيق مع المجتمع الدولي للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأمريكية والدولية .

وأضاف أن السودان مؤهل لقيادة حالة الاستقرار فى المنطقة والقارة الأفريقية، ويمكنه أن يستفيد من هذا الموقع فى تحسين العلاقات الإقليمية والدولية، لافتاً الى ضرورة تبني العلاقات الخارجية على المصالح الوطنية والدفاع عنها فى كل المحافل. مبيناً أن السياسة الداخلية والخارجية مرتبطة مع بعضها البعض وتتأثر كل منها بالآخر.

