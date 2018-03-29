البشير :وقف اطلاق النار جاء لتهيئة المناخ ، والأيادي ممدودة للجميع لتحقيق استقرار البلاد

الخرطوم 29-3-2018م م ( سونا) - اكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن الحوار من الآليات التي تعمل بها الدولة وصولا للحل الشامل والعادل. واوضح لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بمساعد رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدى أن وقف اطلاق النار جاء لتهيئة المناخ وأن الأيادي ممدودة للجميع لتحقيق استقرار البلاد المنشود.

وقال المهدي في تصريحات صحفية " تداولنا حول الاوضاع الراهنة"، وامن علي الاهتمام بالمواطنين كافة و ان الدولة دولة خدمات تحقيقا لكرامة المواطن والحريات العامة وصولا لـ(زيرو معتقلين سياسيين).

واضاف أن الحل في مواصلة الاتصال بجميع اصحاب الرأي الآخر للوصول إلى سودان يسع الجميع ومحاربة الغلاء والفساد واصلاح الاقتصاد بزيادة الانتاج والتصدير بعد التصنيع .

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية أن اللقاء امن على تكون علاقات السودان الخارجية لمصلحة البلاد والمشاركة الإيجابية في المحيط الإقليمي والعالمي وليس على حساب طرف ضد الآخر ولنشر السلام في ربوع العالم والعمل على المساهمة البناءة في جميع القضايا التي تهم البشرية .





