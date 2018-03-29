النائب العام يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق حول تسريب امتحان مادة الكيمياء

الخرطوم 29-3- 2018م( سونا) - بحث نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن والنائب العام مولانا عمر أحمد محمد بالقصر الجمهوري؛ اليوم؛ تطورات تسريب امتحان مادة الكيمياء خلال امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام .

وأعلن النائب العام - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - عن إصداره قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في واقعة تسريب امتحان مادة الكيمياء، باعتبار أن امتحانات الشهادة السودانية تعد من القضايا الماسة بالأمن القومي .

وأوضح النائب العام أن اللجنة تشكلت من رئيس النيابة العامة رئيسا،، ممثل قوات الشرطة عضوا،، ممثل الاستخبارات العسكرية عضوا،، ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عضوا.. وممثل وزارة الاتصالات عضوا ..

وأبان القرار أن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق حول كل الوقائع الخاصة بتسريب امتحان مادة الكيمياء والأشخاص الذين ساهموا في تسريب الامتحان المذكور وساعدوا في نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد القرار أن تخول اللجنة ممارسة كل سلطات النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وقانون النياية العامة لسنة 2017م .