البشير يطلع على نتائج زيارة الجاز الى الهند

الخرطوم 29-3-2018 م (سونا) - اطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على نتائج زيارة د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول البريكس الى الهند؛ للمشاركة في فعاليات ملتقى الشراكة الهندية - الأفريقية الثالث بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وأوضح الجاز - في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم - أن السودان أصبح عضوا مؤسسا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بعد أن كان قد صادق على الاتفاقية الإطارية لذلك التحالف.

وأبان الجاز أن الزيارة كانت فرصة للشركات السودانية لإقامة علاقات فاعلة في مجال الطاقة الشمسية وتطويرها ، مشيرا الى أن عضوية السودان في منظمة الكوميسا والتجارة العربية تتيح له تصدير منتجاته دون جمارك..

ولفت الى أهمية أن تكون الوزارات والمؤسسات التنفيذية على استعداد لاستقبال الشركاء من المحيط الدولي لتعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

