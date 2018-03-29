انعقاد اجتماع وزراء القطاع الزراعي بالولايات

الخرطوم 29-3- 2018(سونا) - انعقد اليوم بأرض المعارض ببري اجتماع وزراء القطاع الزراعي بالولايات .

استعرض الاجتماع الاستعدادات للموسم الصيفي ومناقشة مسودة قانون الزراعة التعاقدية، وطرح تنويع التركيبة المحصولية؛ بجانب تقيم برنامج الحلول المتكاملة، وإعلان أسبوع الزراعة الوطني .

وأعلن الدكتور عبداللطيف العجيمي وزير الزراعة والغابات - لدى ترؤسه الاجتماع ، الذي انعقد ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للزراعة ،تحت شعار: ( الزراعة قاطرة النمو الاقتصادي والحد من الفقر) ،عن تكوين لجنة دائمة للأسبوع الوطني وإشراك القطاع الخاص والشركات الدولية وزيادة المساحات المزروعة فى الموسم الصيفى .

وقال الوزير إن الاجتماع طرحت فيه عدد من القضايا المهمة الخاصة بالزراعة والإشكاليات التى اعترضت برنامج الحلول المتكاملة ، مشيرا الى أن اجتماع وزراء الزراعة سينتقل في المرحلة القادمة الى الولايات لانزال كل البنود التى طرحت على أرض الواقع وإشراك المزارعين والمنتجين فى قضايا الزراعة.

وأكد دخول تقانات جديدة عبر الإرشاد للولايات؛ بجانب توفير الآليات الكبيرة لسد حاجة الولايات، داعيا الوزراء بالولايات بتجويد عمل الزراعة .

وطالب المهندس الصادق صباح الخير وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات بضروة متابعة كل ما يطرح ويناقش عن قضايا الزراعة، وقال إن مسئولية برنامج إنفاذ الحلول المتكاملة مسؤولية المركز والولايات .

وأكد السيد صبري الضو بخيت وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات؛ توفير التمويل لكل الجمعيات الزراعية وأصحاب الإنتاج النباتي والحيواني، معلنا عن تعديل قانون تدشين الجمعيات بالمشاريع القومية وفتح حساب باسم الجمعيات الزراعية .

وطالب وزراء الزراعة بالولايات بضرورة توفير الجازولين والإسراع فى توفير التمويل، وأكد المهندس محمد الشيخ موس وزير الزراعة بولاية شرق دارفور الاستعداد للموسم الصيفي بمساحة بلغت 2 مليون و400 ألف فدان بالشراكة مع شركات مختلفة.

وطالب السيد علي دقاش وزير الزراعة بولاية جنوب كردفان بتعديلات التقاوي والتركيبة المحصولية، مشيرا الى المشكلة الوحيدة التى تواجه الزراعة بالولاية عدم تسويق المحاصيل، مطالبا بتوفير الوقود .

واستعرض السيد علي محمد علي مدير الزراعة بولاية كسلا زيادة المساحات الزراعية بمشروع حلفا الزراعي، وقال إن التحضيرات اكتملت؛ فقط تنقصها حوجة الجازولين.

وأعلن دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة بولاية الجزيرة عن زراعة مساحة مليون و 500 الف فدان فى الموسم الصيفي .

وحضر الاجتماع وزيرا الدولة بالزراعة ووزراء الزراعة بالولايات، ومديرو الإدارات والمختصين بالقطاع الزراعي .

