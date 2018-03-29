حسبو يستقبل وفد قيادات الكنائس بالبلاد

الخرطوم 29-3-2018م(سونا) - استقبل نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم وفد قيادات الكنائس بالبلاد بحضور ابوبكر عثمان وزير الارشاد والاوقاف .

واوضح وزير الارشاد في تصريحات صحفية ان اللقاء كان مثمرا اكد خلاله ممثلو الكنائس وقوفهم ضد كل ما يحاك ضد السودان باعتبارهم مواطنين اصليين بحكم الدستور والدين الإسلامي .واعرب عن تقديره لدور الكنائس في القضايا القومية .

واوضح جزوفيال كندو كبير الكنيسة الاسقفية السودانية أن اللقاء بحث دور الكنيسة في تعزيز السلام عبر المشاركة في الحوار الوطني، لافتا الى أن اللقاء تطرق الى اهمية توفيق اوضاع الكنائس عير المقننة .

واعرب الانبا صربا مون اسقف عطبرة وام درمان وشمال السودان للاقباط الارثوذكس عن تقديره للدعم الذي يجده من القيادة السياسية السودانية، مشيرا الى ان اللقاء يعبر عن الروح الوطنية والتسامح والرباط القوي بين الدولة والكنيسة .

واضاف ان اللقاء تطرق الي امكانية استثناء المدارس التابعة للكنيسة من عطلة السبت ليكون يوما للدراسة.

ولفت الانبا ايليا مطران الكنيسة القبطية الى ان اللقاء يؤكد قدرة الدولة والكنائس والمنظمات الدينية لفعل الكثير من اجل السودان. خاصة في القضايا القومية وعلى رأسها جمع السلاح لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.

