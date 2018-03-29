تور الدبة تعلن عن انعقاد الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة مطلع ابريل المقبل

الخرطوم 29-3-2018 (سونا)- اعلنت مولانا تهاني علي تور الدبة وزير الدولة بوزارة العدل عن انعقاد الجمعية العمومية لمشروع الجزيرة في الثالث من ابريل المقبل بود مدني وذلك وفق قانون اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني المجاز منذ العام 2011 ، مؤكدة اكمال كافة ترتيبات تسجيل الجمعيات القاعدية بالمشروع بعد حراك دام سنين توطئة لقيام الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة عبر انتخابات نزيهة وفق هذا القانون.

وكشفت تهاني خلال اجتماعها اليوم باللجنة العليا لمشروع قانون الجمعيات الزراعية والحيوانية عن ان مشروع الجزيرة البالغ مساحته اكثر من 2 مليون فدان يعمل به اكثر 120 الف مزارع قادر أن يعيد البلاد الي سيرتها الاولي واعادة شعار السودان سلة غذاء العالم خاصة بعد تطبيق قانون الجمعيات الزراعية واقامة الجمعية العمومية التي بموجبها يتم انتخاب مجلس الادارة مؤكدة ان مشروع الجزيرة يعد الداعم الاول للإقتصاد الوطني ويحقق تصاعدا في الانتاج .

واوضحت تور الدبة ان قانون جمعيات اصحاب المهن الزراعية والحيوانية هو قانون تعمل به كثير من الدول الكبري التي تعتمد علي الزراعة والثروة الحيوانية، مبينة ان استمرارية وديمومة القانون واستقرار الجمعية العمومية سيحدث طفرة في مجال الزراعة بالمشروع وان الجمعية ستعقد وفق اجراءات وضوابط قانونية محددة من قبل لجنة قانونية متخصصة تتبع لوزارة العدل بولاية الجزيرة ومساعد المسجل بالولاية، موضحة ان اعضاء الجمعية بلغ عددهم 145 عضو تم تصعيدهم وفق القانون على المستوى القاعدي ثم النوعي ثم التخصصي.

