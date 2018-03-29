لجنة تسيير مشروع خور ابوحبل الزراعي تناقش ترتيبات عمليات حصاد القطن



الابيض 29-03-2018م (سونا) - ترأس الأستاذ محمد حامد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية بولاية شمال كردفان اجتماع لجنة تسيير مشروع خور ابوحبل الزراعي.

وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد عملا كبيرا بمشروع خور ابوحبل الزراعي لاستغلال الموارد بغرض رفع مستوى الإنتاج وتعزيز الصادر، وأشاد بموسم زراعة القطن والشراكة التعاقدية مع الشركة الأفريقية والمنتجين، وناقش الاجتماع استكمال عضوية لجنة التسيير من المنتجين، الترتيبات لعمليات حصاد القطن.

كما أشار الوزير الى الجهود المبذولة لتطوير المشروع من أجل إسناد إنسان المنطقة اقتصاديا واجتماعيا مؤكدا أن حكومة الولاية لها رؤية استراتيجية من خلال الشراكات الذكية.



من جانبه؛ دعا يس محمود ضيف الله معتمد الرهد ابودكنة، دعا الى التفكير بعقل جمعي في طرح القضايا لتحسين مستوى دخل الفرد وتحقيق المقاصد السامية لبرنامج الإنتاج والإنتاجية.



في ذات السياق؛ استعرض المهندس مكي عبد الله آدم مدير مشروع خورابوحبل الزراعي الجهود المبذولة في تأهيل البنيات التحتية للمشروع من صيانة البوابات، ومد الترع وحفر الحفائر للري التكميلي وحصاد الموسم من القطن والملامح المستقبلية للشراكة.



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