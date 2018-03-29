أندو: وقف إطلاق النار إشارة لوقف الحرب وانطلاق السلام

كادقلي 29-3-2018م (سونا) - أكد الأستاذ الهادي عثمان أندو نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان وعضو الوفد الحكومي للمنطقتين أن إعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القاضي بتمديد وقف إطلاق النار المعلن حتى الثلاثين من يونيو المقبل يعتبر إشارة خضراء لوقف الحرب وانطلاق قطار السلام ومحفزا قويا لنجاح جولة المفاوضات المرتقبة .

وتوقع اندو أن تقابل الحركة الشعبية شمال خطوة الحكومة بتمديد مماثل لوقف العدائيات من أجل استقرار المواطنين وتهيئة المناخ المناسب للمفاوضات بغية الوصول إلى السلام .

وقال في تصريحات صحفية اليوم إن القرار يعزز من القناعة بعدم جدوى الحرب ويزرع الثقة ويعمق السلام في نفوس مواطني المنطقتين، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار المتكرر أسهم في عودة أعداد كبيرة من العسكريين والمواطنين إلى الداخل وإحداث واقع جديد من الأمن والاستقرار .

ونبه إلى أن السلام هدف استراتيجي تسعى له الأطراف مجتمعة دولية وإقليمية ومحلية .

