وزير الدولة بالخارجية يلتقي المدير القطري لليونيسيف

الخرطوم 29-3-2018م (سونا ) - التقي وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير محمد عبد الله ادريس، بمكتبه بعبد الله الفاضل المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بالخرطوم حيث استعرض اللقاء الأنشطة والأعمال التي يضطلع بها الصندوق في السودان.

وأكد وزير الدولة استمرار حكومة السودان في التعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيراً الى اعمال اليونسيف وتعاونها مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بموضوعات الأطفال التي تفرد لها الحكومة اهتماماً كبيرا.

واعرب المدير القطري عن سعادته بالتعاون البناء الذي يجده من قبل المؤسسات الحكوميه ذات الصله، مشيراً الي الزيارة الناجحة التي قامت بها السيدة فيرجينيا قامبا وكيلة الامين العام للأمم المتحدة بشأن اوضاع الأطفال في النزاعات المسلحه مؤكداً أن السودان يمضي علي الطريق الصحيح في تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة في هذا الصدد، الامر الذي أشادت به وكيلة الامين العام عقب زيارتها للسودان .

