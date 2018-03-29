والي جنوب كردفان: تمديد وقف إطلاق النار خطوة في طريق السلام

كادوقلي 29-3-2018م (سونا) - أكد والي ولاية جنوب كردفان جنوب كردفان اللواء امن د. عيسى آدم ابكر أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف اطلاق النار المعلن حتى الثلاثين من يونيو القادم يعتبر خطوة في طريق السلام.

واوضح الوالي في تصريحات صحافية اليوم ان هذا الاعلان سيسهم في استقرار الاوضاع الامنية التي تشهدها الولاية اضافة الي اتاحة الفرصة لمواصلة التفاهمات الميدانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والجهود الرسمية لمفاوضات اديس ابابا لانهاء الحرب بالمنطقة، مشيرا الى أن تمديد رئيس الجمهورية يعتبر هدية لمواطني الولاية في سبيل الوصول إلى سلام مستدام، ودعا الوالي الحركة الشعبية قطاع الشمال الى الجدية في المفاوضات المرتقبة لإنهاء معاناة المواطنين .

