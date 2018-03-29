وزير الاستثمار بالشمالية: جهود لاعادة تشغيل مصنع أسماك وادي حلفا

دنقلا 29-03-2018م (سونا) - أكد المهندس عوض الخير عبد الرحمن وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية الشمالية أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في المباحثات مع شركة دال لإعادة تشغيل مصنع أسماك وادي حلفا.

وأشار الوزير - في تصريح لـ(سونا) - إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية مع الشركة لبداية تنفيذ المشروع؛ والذي ظل يجد الاهتمام والمتابعة من حكومة الولاية الشمالية مضيفا أن الوزارة اتفقت مع مركز البحوث والاستشارات الاستراتيجية الاتحادية لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية.

وقال الوزير إن وفد المركز قام - ومن خلال زيارته للولاية - بالطواف على عدد من المواقع المقترحة لإقامة المشروعات الصناعية بعدد من محليات الولاية.

وأوضح الخير - عقب لقائه والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى، اليوم بدنقلا - أن هنالك عملا كبيرا يجري الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لتحديد المشاريع الاستراتيجية .



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