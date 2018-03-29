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تعاون قطري عماني لتأمين احتياجات منشآت المونديال

التاريخ : 29-03-2018 - 06:55:00 مساءً
الدوحة 29-03-2018م (الجزيرة) - اختتم في مسقط مؤتمر المواد الأولية للشركات العمانية والقطرية، وناقش المشاركون في هذا المؤتمر توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين لمواد البناء والمعادن والأحجار التي تحتاج إليها قطر لمنشآت كأس العالم.
وبلغت حجم الصادرات العام الماضي حوالي مليون طن، خاصة من حجر الغابرو لتأمين احتياجات قطر استعدادا لكأس العالم.
وتحتاج قطر إلى نحو سبعة ملايين طن من الأحجار والصخور لتشييد منشآت كأس العالم القادمة، مما يدعو لمزيد من الاستثمارات المشتركة وتشغيل المحاجر والكسارات، إضافة إلى تحسين طرق المناولة في الموانئ.

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