البنك المركزي يؤكد استمرار سياساته المعلنة بضبط الاستيراد ولا مجال لأي استثناءات

الخرطوم 29-3-2018 (سونا)- جدد الأستاذ ياسر بانقا رئيس لجنة النظر في طلبات الاستيراد ببنك السودان المركزي استمرار السياسات المعلنة بضبط الاستيراد.

وقال في تعميم صحفي إن سياسات البنك المركزي المعلنة بمنشوراته الأخيرة الخاصة بضبط الاستيراد مستمرة كماهي والتي تحظر الاستيراد من الموارد الذاتية وتحظر الاستيراد بدون تحويل قيمة ، مؤكدا أنه لا مجال لأي استثناءات ، مشيرا إلى تعاون المصارف مع اللجنة فيما يتعلق بتقديم طلبات عملائها للبنك المركزي .

وقال بانقا إن آلية التصديقات تعمل بطريقة عادية، كاشفا ان البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين صدّق ووافق على أكثر من 1000 طلب استيراد، وأضاف "سياسات البنك المركزي مستمرة وأدت الى ترشيد الاستيراد وحسن توظيف موارد النقد الاجنبي"، وأبان أن حصائل الصادرات منسابة بطريقة ممتازة مما مكّن من تغطية احتياجات المستوردين من موارد الصادرات.

