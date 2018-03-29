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الاقتصاد التركي يسجل نسب نمو مرتفعة على مدار 10 أعوام

التاريخ : 29-03-2018 - 07:32:00 مساءً
أنقرة 29-3-2018م (الأناضول) - سجلت تركيا نجاحا مستمرا في النمو على مدار 10 أعوام متتالية، رغم التوترات الجوسياسية في منطقتها، وأزمة الديون الحكومية في أوروبا (اندلعت عام 2009)، وتعرضها لمحاولة انقلاب فاشلة قبل نحو عامين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال 2017.
ووفقًا لمؤسسة الإحصاء التركية، فإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة خلال 2008، التي بدأت فيه الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما حقق نموا بنسبة 4.7 بالمئة في 2009، و8.5 بالمئة في 2010، و11.1 بالمئة في 2011.
وفي 2012، تمكن الاقتصاد التركي من تحقيق نمو بنسبة 4.8 بالمئة، و8.5 بالمئة في 2013، و5.2 بالمئة في 2014، و6.1 بالمئة في 2015.
ونجح الاقتصاد التركي في تسجيل نمو في 2016، بنسبة 3.2 بالمئة، رغم محاولة انقلاب فاشلة نفذتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية، منتصف ذلك العام.
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