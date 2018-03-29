مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور يشهد فتح مظاريف فرز عطاءات مشروعات القرى النموذجية

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - شهد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بولايات دارفور الأستاذ تاج الدين إبراهيم الطاهر اليوم بالخرطوم فتح مظاريف فرز عطاءات تنفيذ مشروعات خدمات القري النموذجية للمرحلة الثانية التي تنفذها دولة قطر دعماً للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين واعادة الإعمار والتنمية في دارفور بحضور قنصل السفارة القطرية بالخرطوم ومدير مكتب قطر الخيرية بالسودان ومناديب الشركات .

وأكد مفوض العودة الطوعية بولايات دارفور في تصريح لـ "سونا" أن دولة قطر ظلت تنفرد من بين الشركاء الذين وعدوا بدعم السلام والاستقرار في دارفور من خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الدوحة

وقال المفوض إن دولة قطر أوفت والتزمت بما وعدت، مؤكدا أن قطر في إطار تعهداتها والتزاماتها تقوم اليوم بفتح مظاريف لاختيار الشركات التي ستنفذ مشروعات المرحلة الثانية وعددها 10 قرى نموذجية بواقع قريتين في كل ولاية من ولايات دارفور .

وأشاد تاج الدين بجهود دولة قطر حكومةً وشعباً وفي مقدمتهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسفير دولة قطر بالسودان راشد بن عبدالرحمن النعيمي المشرف علي تنفيذ المشروعات، ممتدحا جهود صندوق قطر الخيري الممول للمشروعات وللمنظمات القطرية المنفذة لمشروعات القرى النموذجية ، الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية.

وأضاف مفوض العودة الطوعية "اننا نعول كثيرا على هذه المشروعات في انفاذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم وذلك بتسريع الانتقال من مرحلة الإغاثة الى مرحلة الاستقرار والتنمية دارفور" .



