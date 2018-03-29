الخارجية تصدر بياناً بشأن وقف إطلاق النار

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - اصدرت وزارة الخارجية بيانا صحافيا بشأن تمديد وقف إطلاق النار

وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان :

أصدر يوم أمس الأريعاء 28 مارس 2018م، فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، مرسوماً جمهورياً بتمديد الحكومة لإعلان وقف إطلاق النار حتى 30 يونيو 2018م، وذلك دعماً لسياسة الحكومة الرامية لتهيئة المناخ السياسي الإيجابي للوصول في أقرب وقت للسلام الشامل المستدام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستكمال إلحاق الممانعين بالعملية السياسية وركب السلام والإعمار والتنمية فى دارفور وفقاً لوثيقة الدوحة.

وتجدد وزارة الخارجية بهذه المناسبة مناشدتها للممانعين بالحركات المسلحة خارج البلاد أن يستجيبوا لصوت العقل والحكمة ورغبات المواطنين في ممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن عاد الأمن والسلام والإستقرار إلى مناطقهم .

كما تناشد الوزارة المجتمع الدولي لدعم جهود حكومة السودان لتحقيق الإنعاش والإعمار والتنمية خاصةً في المناطق التي تأثرت بالنزاعات.

