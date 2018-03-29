الأمين العام للحركة الإسلامية يؤكد أهمية دور الإعلام في تهيئة المناخ الإيجابي للصائمين في شهر رمضان المبارك

الخرطوم 29-3-2018م (سونا) - أكد الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن الدور المهم والمرتجى لوسائل الإعلام في تهيئة المناخ الإيجابي في شهر رمضان المبارك وذلك بنشر الفضائل وبث القيم الاجتماعية التي يتميز بها أهل السودان في الشهر الفضيل وفي غيره من تراحم وتكافل وسائر المعاني الخيرة المستمدة من القرآن الكريم.

جاء ذلك لدى لقائه بقيادات الإعلام داعيا اياهم لعكس ذلك عبر رسائل إعلامية محكمة في كل المساحات المتاحة في مختلف الأجهزة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية منبها إلى عدم جعل الإعلام هدفاً لبيع وشراء الآراء مما يؤدي لاعتماد قيم الإعلام الغربي في تحديد قيمة سوقية للإعلام بالبيع والشراء وإنتاج البرامج والأفكار التي يرغب فيها السوق، أي البرامج التي يرتفع فيها سقف الإعلان ويتعدد فيها الرعاة، مؤكدا السعي لتعددية وحرية الإعلام، منادياً بضرورة إنتاج أعمال إيجابية كالمدائح والشعر الشعبي وحث العلماء على المشاركة في البرامج الدينية.

وأوضح الأمين العام للحركة الإسلامية أن الحركة ستقوم بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بإنفاذ برامجها لشهر رمضان، مبدياً ترحيبه الحار بالأستاذ عوض جادين محي الدين رئيس قطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني، مبيناً أن نجاح برامج شهر رمضان يعني نجاح التنسيق بين كل الفئات المذكورة.

وفي ختام حديثه أشاد الشيخ الزبير أحمد الحسن بأمانة الإعلام والتوثيق بالحركة الإسلامية، موضحاً أنها من أوائل الأمانات التي أعدت خططها وأطلقت المبادرات الخاصة بشهر رمضان المعظم مستعرضا بالشرح لقادة الأجهزة الإعلامية المبادرة التي أطلقتها الحركة في رمضان المنصرم والتي قادته للإفطار عدة مرات في الشهر بأطراف العاصمة القومية ومشاركة ذلك مع رموز الحركة والفقراء والمساكين دون أي ضجيج إعلامي .

وعلى صعيد متصل أكدت الدكتورة رجاء حسن خليفة نائب الأمين العام للحركة الإسلامية رئيس اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان أن أمانة الإعلام والتوثيق بالحركة الإسلامية تعد من أهم الأمانات بالحركة التي تعبر عبرها الحركة الإسلامية عن رسائلها وأفكارها.

واستعرضت موجهات اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان، مجملة إياها في التحضير المبكر للشهر وحسن استقباله وتنظيم الورش والسمنارات للتقييم وتشكيل اللجان المتخصصة للبرامج والتنسيق المحكم مع الشركاء وتسيير القوافل الدعوية وتهيئة المساجد وإطلاق المبادرات الاجتماعية والثقافية والفكرية مع التركيز على المبادرات التكافلية وإفطار المارة وعابري السبيل وحث القيادات والعضوية على الإفطار خارج المنازل وقيام برامج خاصة بالنازحين وتعظيم حرمة الدماء وإحياء سنة الاعتكاف، مشيرة إلى أن اللجنة تستصحب معها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأضافت رجاء حسن خليفة أن اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان لديها العديد من المبادرات المبتكرة من أمانات الطلاب والشباب والمرأة، موضحة أن اللجنة ستكرم أئمة المساجد الذين يصلون التراويح بقراءة ثلاثة أجزاء .

وقطعت نائب الأمين العام للحركة الإسلامية بعدم تمويل الحركة لأي إفطارات جماعية لقطاعاتها وأماناتها أو لاتحادات الطلاب والشباب والمرأة، مبينة أن توجيه اللجنة العليا الذهاب بهذه الإفطارات لأطراف المدن والقرى والأحياء الطرفية وتشاركها مع الفقراء والمساكين من أبناء الشعب السوداني.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها الشيخ بابكر رئيس اللجنة الإعلامية أن اللقاء يأتي في إطار التذكير بخطط اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان وبدور قادة الاجهزة الإعلامية الرسالي في إشاعة القيم الإسلامية والموروثات السودانية السمحة والأخلاق الحميدة والسمو بالنفس وإطلاق المبادرات الخيرة تحت شعار (فاستبقوا الخيرات) ومن خلال رسائل تعين الصائمين على حسن الصيام ونيل الأجر واغتنام الخيرات وملء المساحات بهذه الأجهزة بكل ما يليق بعظمة الشهر العظيم مع مراعاة عدم التكرار، معلنة عن عدة مبادرات طرحتها أمانة الإعلام والتوثيق من بينها طرح مسابقة الشهيد عبد القادر علي للإعلام والفن الرسالي لإحياء إرثه وذكراه للأجيال الحالية وأجيال المستقبل.

وناشدت مها الشيخ رؤساء تحرير الصحف اليومية بنشر صفحات دينية يومية خلال الشهر، موضحة أنه سيتم عقد اللقاء السنوي الرابع للرسالة الإعلامية في شهر رمضان وأن لجنة المحتوى المتخصصة ستتولى النقاش والتحليل لكل الرسائل الإعلامية المزمع بثها وعرضها خلال شهر رمضان المعظم.

وفي ختام اللقاء أدار الأمين العام للحركة الإسلامية نقاشاً مستفيضاً ومثمراً وبناءً مع قادة الأجهزة الإعلامية وتبادل معهم الآراء والأفكار حول برامج ورسائل الشهر الفضيل.

