نائب رئيس الجمهورية يجدد اهتمام الدولة بالزراعة

الخرطوم فى 29/3/2018(سونا) - اكد السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية اهتمام الدولة ورعايتها للقطاع الزراعى باعتباره اساس الحياة وتوفير الامن والغذاء، وقال من واجب الدولة ان توفر الامن الغذائى بزيادة الانتاج .

وحيا سيادته خلال مخاطبته مساء اليوم ختام فعاليات الاسبوع الوطنى للزراعة فكرة قيام الاسبوع والمعرض المصاحب له والتى عكست فيه كل امكانيات البلاد الزراعية ، وامتدح القائمين على الاسبوع الذى حقق نجاحاته بالمشاركة الكبيرة من الولايات والمؤسسات والشركات الرائدة فى الزراعة .

واشار ان الدولة لها استراتيجية فى معالجة المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة بهدف توفير الانتاج وزيادة الانتاجية لتكون الصادرات اكثر من الواردات والاكتفاء الذاتى وزيادة الانتاج ، مشيدا بمشاركة الشركات الوطنية ورجال الاعمال ودخولهم فى الاستثمار الزراعى من اجل تخفيف الفقر .

واعلن التزام رئاسة الجمهورية خلال الاسبوع الزراعى فى العام القادم باصدار جائزة افضل 10مزارعين حققوا انتاجية عالية فى محصول القمح وافضل ولاية حققت انتاجية عالية فى الزراعة وقطاع خاص وذلك من اجل التشجيع داعيا ان ترى توصيات الاسبوع النور وتنزل الى ارض الواقع .

كما وجه ان يشمل العام القادم اسيوع الزراعة والثروة الحيوانية حتى يكون معرض عالمى .

ومن جانبه قال الدكتور عبداللطيف العجيمى وزير الزراعة والغابات ان الاسبوع كان عبارة عن تظاهرة اقتصادية فى تاريخ السودان عرض فيه كل مدخلات السودان الزراعية بمختلف المشاركات واستخدام فيه اعظم المعدات وقدمت فية اهم اوراق العمل وغيرها من الفعاليات وان نجاحه جاء بفضل توجيهات الدولة بان تكون الزراعة قاطرة النمو الاقتصادى والحد من الفقر .

وكرم نائب الرئيس عدد من المساهمين فى الاسبوع منها وزارة الرعاية الاجتماعية ممثلة فى وزيرتها مشاعر الدولب ومدير الاكاديمية العليا للجهاز وبنك الضمان الاجتماعى وشركة وجدى.









