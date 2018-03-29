السودان عضوا بلجنة الأمن والسلام الدولي بالاتحاد البرلمان الدولي

الخرطوم 30- 3 - 2018 (سونا) - أختتمت مؤخرا بجنيف اعمال الدورة 138 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت بمشاركة واسعة من برلمانات الدول الاعضاء والاتحادات الفرعية.

وقال مندوب السودان الدائم لدي مكتب الأمم المتحدة بجنيف د. مصطفي عثمان اسماعيل أن وفد السودان المشارك في هذه الدورة والذي ترأسه البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية قد شارك بفعالية في كافة اجتماعات الدورة مبيناً أن رئيس البرلمان قدم في الجلسة الختامية بيان المجموعة العربية الذي شكر فيه جميع المشاركين علي روح التعاون الذي قاد الي مخرجات تساهم في ايجاد حلول مناسبة لقضايا الهجرة واللجوء والتنمية المستدامة والسلام والأمن الدوليين.

وأشار مندوب السودان الدائم بجنيف انه تم انتخاب السيدة زينب احمد حسن جبر عضو البرلمان السوداني عضوا في لجنة السلام والامن الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي.

وابان اسماعيل ان الجلسة الختامية اعتمدت عدة قرارات ابرزها إنفاذ الاتحاد لأجندة التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة و قراراً أخر بشأن تعزيز النظم العالمية حول المهاجرين واللاجئين .

وأوضح اسماعيل ان الجلسة الختامية شهدت تقديم تقرير لجنة القانون الانساني الدولي حول قضية مسلمي الروهينغا و اوضاع اللاجئين ومعاناتهم في مناطق اللجوء والذي قدمته السيدة مثابة حاج حسن عثمان عضو اللجنة وعضو البرلمان السوداني مشيراً الي ان اللجنة أصدرت دليلا بشأن كيفية التعامل مع اللاجئين وصيانة حقوقهم موضحاً ان اللجنة سوف ترسل لجنة لتقصي الحقائق من اجل الوقوف علي اوضاع الروهينغا علي ارض الواقع.

