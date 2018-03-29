اختتام اسبوع الزراعة واصدر اعلان الخرطوم

الخرطوم فى 29/3/2018 (سونا) - اختتمت مساء اليوم بارض المعارض ببرى فعاليات الاسبوع الوطنى للزراعة واصدر اعلان الخرطوم بشان الزراعة والامن الغذائى ومناهضة الجوع بتشريف السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية .

واكد الاعلان على الدور الفاعل فى تبادل المعارف والخبرات والممارسات الزراعية الجيدة .

وثمن الاعلان جهود حكومة الوفاق الوطنى بجعل الزراعة على راس الاجندة التنموية فى البلاد ، واكد على التعاون الاقتصادى والشراكات الذكية فى مجال الاستثمارات الزراعية وتبنى الشراكة مع القطاع الخاص كمنهج فى زيادة الانتاجية والانتاج من اجل الصادر وتحسين سبل كسب العيش لتحقيق الامن الغذائى واستقرار السودان .

واوضح الاعلان ان البيئة الاجتماعية والاقتصادية المواتية التى يسودها السلام الاجتماعى والاستقرار هى الركيزة الاساسية التى تمكن الدولة من ايلاء اولوية كافية للامن الغذائى ومناهضة الفقر.

واكد الاعلان على تحقيق التنمية الغذائية والزراعية والسمكية والغابية والريفية حسب الميزات والعمل على ان تؤدى السياسات المتعلقة بالتجارة فى السلع الزراعية والغذائية بالمبادلات التجارية والسعى لتلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارى التى يتسبب فيها الانسان بجانب العمل على تشجيع الاستثمارات الزراعية المتبادلة وخلق مناخ مناسب لجذب رجال الاعمال والمستثمرين.

كما طالب الاعلان بضرورة تعزيز وتوثيق التعاون فى مجالات الزراعة والتنمية المستدامة وغيرها من المبادرات تنفيذا للخطط والالتزامات المرتكزة على الموجهات والمرجعيات الوطنية .