البنك المركزي الإماراتي يأمر شركات الصرافة برفع معايير عملها لوقف مخاطر تدفقات مالية غير قانونية

دبي 30 - 3 - 2018 (رويترز ) - تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.

وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد ونمو قطاعي الأعمال والسياحة.

لكن بعضا من شركات الصرافة العاملة في البلاد البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة، مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، التي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار، وقطع البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات.

وعادة ما تعزو البنوك ذلك إلى تكاليف الامتثال للقوانين والتشريعات الباهظة اللازمة لضمان أنها لا تعمل مع شركات صرافة تقوم بغسل أموال أو تمول الإرهاب. وفي مسعى لتحسين أوضاع القطاع، نشر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري وثيقة تتألف من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير/كانون الثاني 2019 وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها في أسوأ الحالات.

وقالت مصادر مطلعة ان المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال، وأن تفحص وتسجل هوية المُرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال. وفي الوقت الحالي فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التي تزيد عن ألفي درهم (545 دولارا).

