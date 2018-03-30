دبي 30 - 3 - 2018 ( رويترز) - قال مصرف البحرين المركزي يوم الخميس ان البحرين قد تعود إلى سوق الدَين العالمية لجمع التمويل في وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن تسبب قلق المستثمرين من ارتفاع مستوى الدين العام للبلاد في قيامها بإلغاء جزء من طرح مزمع لسندات هذا الأسبوع.

وباعت الحكومة سندات إسلامية بمليار دولار لأجل سبع سنوات ونصف السنة يوم الأربعاء، لكنها قررت ألا تمضى قدما في خطط لإصدار سندات تقليدية بعد أن وجدت طلبات التسعير من بعض المستثمرين باهظة التكلفة، وفقا لما ذكرته مصادر مصرفية.

وتسلط الصفقة الضوء على ضغوط السوق المتنامية على البحرين، التي تمول عجز ميزانية ناجم عن هبوط أسعار النفط، بينما تعطيها مؤسسات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبرى تصنيفا عالي المخاطر.

وفي بيان صدر الخميس وصف البنك المركزي عملية بيع الصكوك يوم الأربعاء بالناجحة، قائلا إن البحرين اختارت أكثر الطرق فاعلية لجمع الأموال. وأضاف أن طلبات شراء الصكوك وصلت إلى نحو 2.1 مليار دولار من أكثر من 100 مستثمر.

وقال سلمان آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في البنك المركزي «وطدت البحرين علاقة طويلة الأمد مع المستثمرين في أسواق الدَين، ويسرنا أن نرى إقبالا قويا على الصفقة رغم ظروف السوق المتقلبة».

وقال البيان «تتوقع المملكة جمع تمويلات عبر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك أسواق الدَين المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق الدَين العالمية في مرحلة لاحقة من 2018».

وأشار مديرو صناديق إلى أن عائد الصكوك البالغ 6.875 في المئة هو عائد سخي جدا للمستثمرين. وقدر محللون في «بنك المشرق» في دبي أن الصفقة قدمت للمستثمرين علاوة كبيرة مقارنة مع دول أخرى حاصلة على تصنيفات مماثلة مثل الأردن وسريلانكا.

وتحدد السعر الاسترشادي المبدئي لعوائد الصكوك في حدود سبعة في المئة، وهو ما دفع عوائد الصكوك البحرينية القائمة المستحقة في 2024 و2025 للارتفاع بما يصل إلى 60 نقطة أساس (ستة أعشار نقطة مئوية) مع إقبال المستثمرين على بيع الصكوك الأقدم الأقل ربحا.

