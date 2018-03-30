اقتصادى يؤكد اهمية قطاع التعدين فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلاد

الخرطوم 30-3-2018م (سونا) - اكد بروفيسور الكندى يوسف استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية على اهمية قطاع التعدين فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى البلاد .

واعتبر الكندى فى تصريح (لسونا) المعادن من الموارد المهمة فى الاقتصاديات الحديثة لمساهمتها الفاعلة فى احداث النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر وسط المجتمعات الانسانية مشيرا للدور الفاعل الذى لعبته المعادن وخاصة الذهب فى رفد الخزينة العامة خاصة بعد انفصال الجنوب وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة للدولة مبينا ان العديد من الدراسات اكدت وجود المعادن على راسها الذهب بكميات معتبرة فى اثنى عشر ولاية من ولايات السودان كما تقدر هذه المعادن بنحو اربعين معدنا موضحا ان مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى الاجمالى بلغت 6% بمعدل نمو بلغ اكثر من 14 % الى جانب مساهمات القطاع فى دعم مشروعات المسؤولية الاجتماعية بمناطق الانتاج .



