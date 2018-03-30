ماكرون يدعو إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية

باريس 30-3-2018م (ترك برس) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى فتح قناة للحوار بين الحكومة التركية وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي سوادها الأعظم، وذلك بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي.

واوضح بيان صادر عن قصر الإليزيه أنّ تصريحات ماكرون هذه جاءت خلال استقباله أمس في العاصمة باريس، وفداً يمثل قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف ماكرون أنّ بلاده ملتزمة بأمن تركيا، وأنّ باريس مستعدة لبذل الجهود من أجل إحلال الأمن في سوريا، وإحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل في البلاد.

واشاد ماكرون بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، علماً انّ غالبية عناصرها من تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.

و"قوات سوريا الديمقراطية" يتم استخدامها كستار لتنظيم "ب ي د/بي كا كا" في سوريا، ولا توجد لها إدارة مستقلة أو قاعدة من المسلحين التابعين لها.

ويبلغ عدد مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" أكثر من 50 ألف شخص، 70 بالمائة منهم من تنظيم "ي ب ج" الذي يتكون من عناصر "ي ب ك"، فضلا عن عناصر نسائية أخرى.

