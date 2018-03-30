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مقتل فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة قبيل احتجاجات مرتقبة

التاريخ : 30-03-2018 - 09:56:00 صباحاً
غزة 30-3-2018م (بى بى سى) - قتل مزارع فلسطيني بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكره مسؤولون فلسطينيون، وذلك قبل ساعات قليلة من احتجاجات مرتقبة.
وقالت مصادر طبية إن شخصا قُتل وأصيب آخر بجراح متوسطة جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب شهود عيان، فإن المزارع القتيل يدعى عمر وحيد سمور ويبلغ من العمر 30 عاما.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات في تلك المنطقة الحدودية وباقي قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الأرض.
وعززت السلطات الإسرائيلية من انتشار قوات الجيش على الحدود مع قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيل إن دبابة أطلقت قذيفة على اثنين يشتبه بهما قرب حاجز أمني.
واتهمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل بالسعي إلى ترهيب الفلسطينيين بقتل المزارع وحثهم على عدم المشاركة في الاحتجاجات.
وتقول وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاحتجاجات المرتقبة "محاولة متعمدة لإثارة مواجهة مع إسرائيل"، مضيفة أن المسؤولية عن أي اشتباكات تقع على عاتق حركة حماس والتنظيمات الفلسطينية المشاركة.
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