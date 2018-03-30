رئاسة الجمهورية تحتسب الشيخ صادق عبدالله عبد الماجد

الخرطوم 30-3-2018م (سونا) - تحتسب رئاسة الجمهورية عند الله تعالي العالم الجليل الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد احد قادة العمل الاسلامي والتربوي الذي لبي نداء ربه مساء امس بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء ، ورئاسة الجمهورية اذ تنعيه انما تنعي عالما جليلا ومربيا فاضلا كرس حياته للدعوة والصلاح والفضيلة خدمة لوطنه وامته الاسلامية.

ولد الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد في مدينة الرهد في العام 1926م وبدأ سنوات طفولته بمدينة بورتسودان وتلقى دراسته الأولية بمدرسة طوكر وأكملها بمدرستي ابوروف والهجرة ، والمرحلة المتوسطة بمدرسة ام درمان الأميرية المتوسطة ، ثم سافر إلى جمهورية مصر العربية والتحق بمدرسة حلوان الثانوية ثم التحق بجامعة فؤاد (كلية الاداب) ، وبعد عام تحول إلى كلية القانون ونال الليسانس في العام 1954م ، و رأس تحرير مجلة الإخوان المسلمين ( 1956م - 1959م ) .

كانت للفقيد اسهاماته الكبيرة كذلك في مختلف مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية ، ورئاسة الجمهورية اذ تحتسبه تسأل الله عز وجل ان يتقبله قبولا حسنا مع الانبياء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ' انا لله وانا اليه راجعون'







