الحركة الإسلامية السودانية تحتسب الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد

الخرطوم في 30/3 (سونا) - اصدرت الحركة الاسلامية السودانية بيانا احتسبت فيه الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد الداعية الاسلامي الذي لبى نداء ربه مساء الخميس- صباح الجمعة بالعاصمة الخرطوم عن عمر يناهز الثانية والتسعين.



و اشار الامين العام للحركة الاسلامية في البيان الي مساهمات الفقيد الشيخ الصادق في المجالات الدعوية على مستوى المجتمع والدولة و الفكر والارشاد والي قيادته لجماعة الاخوان المسلمين بالسودان.



و فيما يلي نص البيان: -



- يقول تعالى :( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة/ 155 – 157



ويقول تعالى : (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) الأحزاب / 23





يحتسب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية ونوابه ورؤساء القطاعات وأمناء الأمانات وجميع عضوية الحركة الإسلامية عند الله تعالى الشيخ الداعية العالم "صادق عبد الله عبد الماجد" الذي لبى نداء ربه في ليلة الجمعة بعد عمر طويل أنفقه في طاعة الله ورسوله والاهتمام بأمر الإسلام؛ دعوة ودولة ومنهج حياة.



وقد كان من السابقين في قيادة إخوانه المسلمين في السودان، ولم يدخر جهدا في عمل الخير حتى أنه أوقف داره الوحيدة؛ التي ورثها عن والده ؛ مسجدا لله تعالى. ونحن إذ نحتسبه عند الله وننعيه للشعب السوداني لا نزكيه على الله ونسأله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

م ع \ م ع