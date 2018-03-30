مجلس أحزاب الوحدة الوطنية يطالب الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم 30-3-2018(سونا ) - طالب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



ودعا الأمين العام للمجلس عبود جابر - في تصريح صحفي - الولايات المتحدة الأمريكية الى مزيد من التعاون مع السودان لمعالجة المشكلات في إطار الحوار بين الجانبين. وأوضح أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أصبح واحدة من المطلوبات الإنسانية نسبة للإضرار الكبيرة التي لحقت بالسودانيين جراءه .



و قال الامين العام الأمين العام للمجلس، انه لا يستبعد أن تغير الإدارة الأمريكية سلوكها وتتبع أسلوبا جديدا في التعاون مع السودان من شأنه أن يقود إلى علاقات رفيعة تخدم علاقات البلدين قريبا.



