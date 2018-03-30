رئيس الجمهورية : دارفور أضحت امنة مطمئنة وتحقيق السلام في المنطقتين بات قريباً جداً

الخرطوم في 30 / 3 / 2018( سونا ) -

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن دارفور أضحت الان امنة مستقرة بشكل جعل الخبراء يفكرون في تخفيض قوات اليوناميد وأن حملات جمع السلاح نجحت في تحقيق الامن والسلام في ربوع دارفور وبسط هيبة الدولة وتعزيز ثقافة لجوء مواطن دارفور للطرق القانونية من شرطة ومحاكم لاسترداد الحقوق بدلا من الاقتتال وإسترداد الحقوق بالسلاح .



وأضاف البشير لدى مخاطبته مساء اليوم أعضاء الهيئة البرلمانية بالمؤتمر الوطني أن الدولة ستؤسس بنك لاعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار ، مبيناً أن الدولة ستنفذ أيضا مشروع دارفور الاخضر.

وأوضح أنه سيتم تقسيم دارفور لمناطق إنتاج ، مشيرا ان شمال درافور تتمتع بالمراعي الخصبة للرعاة ، ووسط دارفور تنتج الخضر والفاكهة بكثافة، وجنوب دارفور تتمتع بالغابات التي يمكن إستغلالها لانتاج الاخشاب بشكل تجاري .



وابان انه سيتم إنشاء مطارين دولين بزالنجي والضعين وإنشاء شبكة من الطرق إضافة للشبكة الحالية لنقل منتجات دارفور الاقتصادية من مناطق الانتاج لمناطق الاستهلاك مباشرة وتصميم خطط إسكانية لاسكان النازحين العائدين.



وأشاد رئيس الجمهورية بروح التصافي والتعافي ونسيان الماضي ومراراته التي إنتظمت مواطني دارفور والرغبة الكبيرة وسط النازحيين للعودة لمناطقهم ، مشيرا للنموذج الممتاز بمنطقة شطاية عندما تم إخلاء أراضي النازحين الزراعية عندما عادوا إليها من مناطق النزوح.



وفيما يختص بمنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، أوضح رئيس الجمهورية ان قرارات وقف إطلاق النار المتكررة التي أصدرتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحقيق جزء كبير من السلام في المنطقتين وخلقت رغبة قوية في عدم العودة للحرب مرة أخرى مؤكدا أن تحقيق السلام فيهما أصبح قريباً جداً.