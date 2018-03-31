نائب رئيس الجمهورية يبدأ غدا زيارة للولاية الشمالية



دنقلا 31/ 3/ 2018 (سونا) - يبدأ الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية غدا الاحد زيارة الي الولاية الشمالية يفتتح خلالها عددا من المشاريع التنموية والخدمية .

وأكد والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسي في تصريح (لسونا) ان زيارة نائب رئيس الجمهورية تمثل دفعة قوية لمسيرة العمل التنموي والخدمي بالولاية لافتا الى انه سيتم افتتاح مجمع الشيخ الجميح لامراض وجراحة وعلاج مرضي السكري بمدينة دنقلا ووحدة حماية الاسرة والطفل بدنقلا ومشرعات اخرى.

من جانبه أكد وزير الصحة بالولاية الشمالية دكتور عبد الرؤوف قرناص ان افتتاح مجمع الشيخ الجميح لمرضي السكري يعد اضافة حقيقية في مجال العمل الصحي ويأتي ضمن مجهودات حكومة الولاية الرامية نحو توطين العلاج داخل الولاية .

وقال إن المجمع يضم عددا من الاقسام والوحدات منها عيادة متكاملة وصالة رياضية ومصنع احذية مرضي السكري الكبير وأعلن الوزير انه وعقب برنامج الافتتاح ستقام داخل المجمع عيادة مجانية لمرضي السكري بمشاركة جميع اخصائي السكري .

