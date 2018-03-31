والي النيل الأبيض يؤكد اكتمال كافة الاستعدادات لزيارة رئيس الجمهورية للولاية الاربعاء المقبل



كوستي في 31 - 3 - 2018 م ( سونا ) - أعلن الدكتور عبد الحميد موسي كاشا والي النيل الأبيض عن اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال رئيس الجمهورية في زيارته للولاية يومي الأربعاء والخميس الموافق الرابع والخامس من أبريل المقبل .

وقال كاشا في تصريح لـ ( سونا ) إن زيارة رئيس الجمهورية تأتي في اطار زيارات رئيس الجمهورية للولايات للوقوف على الاوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالولايات والوقوف على مدي تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ،

وعبر والي النيل الأبيض عن سعادتهم بهذه الزيارة التي يفتتح فيها رئيس الجمهورية عددا من المشروعات التنموية والخدمية ويخاطب عددا من اللقاءات الجماهيرية والفعاليات المختلفة .

وأشار الى أن أهم المشروعات التى سيتم افتتاحها تشمل ، افتتاح المرحلة الأولى من مطار كنانة الدولي ، وافتتاح استاد ربك الدولي و مجمع العمليات الجراحى بربك ، كما يتفقد رئيس الجمهورية المدينة الطبية بربك التي تشمل مستشفى اولاد جموعة للنساء والتوليد ، مركز غسيل الكلى اولاد جموعة ومستشفى عبد الباسط حمزه للاطفال .

ويفتتح رئيس الجمهورية استاد الجزيرة أبا الذي تم تشييده بتمويل من جهاز الأمن والمخابرات الوطنى ، ويشهد سيادته تجسيد معركة الجزيرة أبا ويخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد بالجزيرة أبا ، بجانب افتتاح المرحلة الأولى من طريق المشير البشير الدائري ربك ، ومستوصف بن خلدون الخيري ربك ، مركز التطوير المهني المستمر للكوادر الصحية بربك ، والمرحلة الأخيرة من طريق ربك - كنانة .

ويشهد البشير مساء يوم الاربعاء المهرجان الرياضي باستاد ربك الدولي ويخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد لكل افعاليات والقطاعات المختلفة .

وأشار السيد الوالي الي أن برنامج البشير خلال اليوم الثاني لزيارته يتضمن افتتاح رئاسة الجمارك بكوستي وطريق المنار - كوستي، و مسرح كوستى القومى و مركز التجاني محمد خير النموذجي للتأمين الصحي .

كما يفتتح رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من سفلتة طريق كوستي - الفاشوية - الشور - الدويم - بطول 103كيلو مترات ، ويشهد سيادته باستاد كوستي الزواج الجماعي للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة وتخريج الكوادر الصحية لأكاديمية للعلوم الصحية ، وتخريج الدورات التدريبية الحرفية للاتحاد الوطني للشباب السوداني.

وقال إن البشير يتسلم وثيقة عهد وميثاق من الأحزاب السياسية لترشيح المشير البشير للعام 2020، ويخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد للفعاليات السياسية وقطاعات المجتمع ، ويشهد رئيس الجمهورية في مساء يوم الخميس الليلة الثقافية بالمسرح القومي بكوستي.

وأشاد والي النيل الأبيض بإنسان بحر ابيض وتفاعله مع كل مناشط وبرامج حكومة الولاية مما كان له النجاح والاستقرار الامني والسياسي في انجاز المشروعات التنموية ، وقال إن الولاية تشهد انسجاما وتماسكا في اجهزتها التشريعية والتنفيذية والسياسية.

