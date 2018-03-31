رئيس القضاء يزور غرب كردفان الثلاثاء المقبل

الفولة فى 31/ 3/ 2018 (سونا) - يقوم البروفيسور مولانا حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ولاية غرب كردفان الثلاثاء المقبل تستمر لمدة ثلاثة أيام يزور من خلالها رئاسة الولاية وعدد من المحليات.

ووصف مولانا محمد بله عليان رئيس الجهاز القضائي بغرب كردفان في تصريح /لسونا /زيارة رئيس القضاء للولاية بالمهمة والمحفزة علي العمل وقال إنها تعتبر أول زيارة لرئيس القضاء للولاية.

وأوضح أن رئيس القضاء سيستمع لتنوير أمني بأمانة الحكومة من لجنة الامن حول الأوضاع الامنية بالولاية ، كما سيفتتح رئاسة الجهاز القضائي بالولاية وبعض المنشآت التي تتبع للجهاز القضائي برئاسة الولاية ومحلية النهود ، بجانب الوقوف علي أوضاع الجهاز والعاملين في المحليات التي تشملها الزيارة ، كما تشمل الزيارة سجني الفولة والنهود ومحكمة الناظر والمنزل التاريخي لأسرة اول رئيس للقضاء في السودان السيد / محمد أحمد مصطفى ابورنات بمدينة النهود .

وأبان رئيس الجهاز بغرب كردفان ان رئيس القضاء سيعقد لقاءً بالعاملين برئاسة الجهاز بالإضافة بجانب لقاء بالإدارة الأهلية واسرة المحامين .



