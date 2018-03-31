الاتحاد الوطني للشباب بالنيل الأزرق يرحب بتمديد وقف إطلاق النار

الدمازين 31-3-2018( سونا) -رحب الاتحاد الوطني للشباب بولاية النيل الأزرق بقرار المشير عمر البشير رئيس الجمهورية القاضي بتمديد وقف اطلاق النار. حتي 30 يونيو المقبل .

و قال الاستاذ احمد سعيد ابراهيم رئيس الاتحاد الوطني للشباب بالولاية إن رئاسة الجمهورية ظلت تقدم مبادرات فاعلة من أجل السلام ابتداءً من مبادرة الحوار الوطني والعفو العام من قبل رئيس الجمهورية لكل من احتكم لصوت العقل وجنح للسلم لافتا الى أن التمديد المستمر لوقف اطلاق النار يؤكد الرغبة الاكيدة للوصول الي سلام مستدام.

وناشد سعيد الشباب بالطرف الآخر لتلبية نداء السلام وقال "كفانا حرب وأن هلموا الي السلام ومعا لإعمار ما دمرته الحرب اللعينة " مؤكدا جاهزية شباب النيل الأزرق لادارة حوار شبابي شبابي مع الطرف الآخر لاقناعه بعدم جدوي الحرب باعتبار أن المتضرر الأول منها هم الشباب وأنه قد آن الأوان بأن يقود الشباب عملية السلام من أجل الاستقرار والتنمية.

وأضاف الاستاذ وليد علي ادم امين الإعلام باتحاد الشباب أن تمديد وقف اطلاق النار يعني المزيد من الفرص لحملة السلاح ودعوة صريحة للعودة الي حضن الوطن داعيا الشباب لقيادة مبادرات مجتمعية تعني بنشر ثقافة السلام الذي أصبح مطلبا أساسيا وهدفا استراتيجيا تسعي له الدولة بكافة مكوناتها.

وثمن وليد المجهودات المقدرة لحكومة الولاية والنداءات المتكررة للاستاذ حسين يس والي النيل الأزرق وأعضاء حكومته في كل المخاطبات الجماهيرية مؤكدين أن الأيادي مازالت ممدودة للطرف الآخر والدعوة مستمرة لهم لان يحتكموا لصوت العقل وأن النيل الأزرق اليوم ليس كالأمس والشاهد على ذلك هو الاستقرار السياسي الذي تنعم به الولاية وأثره الواضح علي مشروعات التنمية .

