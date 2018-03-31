لجنة التحري والتحقيق في تسريب امتحان الكيمياء تؤدي القسم

الخرطوم في 31 -3 -2018 م (سونا) - أدت لجنة التحري والتحقيق في تسريب امتحان مادة الكيمياء، القسم أمام مولانا عمر أحمد محمد، النائب العام وبحضور مولانا هشام الدين عثمان مساعد أول النائب العام.



ووجه النائب العام اللجنة عقب أداء القسم بسرعة إجراء التحقيقات واتخاذ كافة التدابير التي تساعد في أداء المهمة بالطرق القانونية حتى يتم تحديد الجناة الفعليين في تسريب المادة سواء أكانوا داخل السودان أم من خارجه.



ونفى مولانا عمر نفياً قاطعاً ما يشاع عن تسرب مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، مؤكدا أن مادة الكيمياء هي الوحيدة التي تسربت بالفعل.



وفي ذات السياق أكد مولانا ياسر أحمد محمد رئيس النيابة العامة ورئيس لجنة التحقيق في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن اللجنة ستسعى وفقا لاختصاصاتها لتحديد الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، داعيا وسائل الإعلام لعدم الالتفات للشائعات وعدم الخوض في هذا الموضوع لحين الفراغ من التحقيقات.

م ع \ م ع

