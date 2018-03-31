حزب الأمة يقترح تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني وانتخاب الولاة

الخرطوم /31/3/2018(سونا )- أعلن الأستاذ حسن إسماعيل رئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم في تصريحات صحفية أن الحزب تقدم بمقترحات مكتوبة لقيادة حزب المؤتمر الوطني لترتيب الساحة السياسية خلال الفترة القادمة الخاصة بانتخابات 2020 م.



و قال أن أهم تلك المقترحات تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 350 عضوا على أن يكون 60% من المقاعد من القوائم النسبية والـ40% دوائر جغرافية وأن يتم انتخاب الولاة من المجالس التشريعية على أن يسبق ذلك تحديد واضح للصلاحيات لضمان استقرار الحكومات في الولايات .



و اكد انهم دعموا المقترحات المنادية بإجازة الدستور من خلال البرلمان الحالي، و اضاف أنهم سيرشحون عددا من الأسماء لتتبوأ مقاعد الولاة في ولايات دارفور والنيل الأبيض وكردفان، و اضاف انهم اعدوا كذلك ورقة لإصلاح مسجل الأحزاب وتقييم تجربته.