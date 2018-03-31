ولايه شمال كردفان تكمل استعدداتها لتكريم قائد الفرقة الخامسة مشاة هجانة

الخرطوم 31-3-2018م (سونا) - أكملت ولاية شمال كردفان كافة التربيات والاستعددات لتكريم اللواء ركن كمال الدين مصطفى محمد أحمد، قائد الفرقة الخامسة هجانة، السابق بعد غدٍ الاثين بصالة ليالى الواقعة شرق مدنية الأبيض.



وأوضح اللواء شرطة الهادي أحمد الدحيش مدير شرطة الولاية رئيس اللجنة العليا للاحتفال لـ(سونا) أن هذا التكر يم ياتي وفاءً وتقديرا لسعادة اللواء ركن كمال الدين لما قدمه للولاية .



وأشار إلى أن كافة الفعاليات السياسية والتنفذية والتشريعة ومنظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية ستشارك في الاحتفال

