انضمام قيادي بارز بحزب الأمة القومي لـ(الوطني)





كادقلي 31-3-2018م (سونا) -



أعلن رئيس حزب الأمة القومي بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان الأستاذ محمد جاجا الضاي اليوم انضمامه لحزب المؤتمر الوطني وأدي قسم الولاء أمام رئيس الحزب والي الولاية اللواء أمن الدكتور عيسى آدم أبكر ونائبه الأستاذ الهادي عثمان أندو ورئيس القطاع السياسي الدكتور إسماعيل علي حماد ورئيس قطاع الاتصال التنظيمي الأستاذ نادر حسن فارس .





وقال جاجا في تصريحات صحفية عقب انضمامه إنه جاء بقناعة تامة وفتح صفحة جديدة لخدمة سياسات وأهداف المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة دعما للقضايا الكلية للوطن، مؤكدا انخراطه المباشر بولاء وصدق في أنشطة وبرامج ومشروعات الحزب والمضي قدما لانتخابات العام 2020 .





ووصف رئيس المؤتمر الوطني والي الولاية الانضمام بالإضافة النوعية والمكسب وانه يخدم مسيرة الحزب وقيادته وريادته للمرحلة

وقال إن جاجا من الكوادر والعقول المفكرة التي يحتاجها (الوطني) لبناء الواقع المنشود ومواصلة المسيرة .



و أوضح نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الهادي عثمان أندو أن الحزب له مرجعيات ومرتكزات ومبادئ وقيم تستوعب الجميع ،

مشيرا إلى أن الحزب مفتوح لقبول الآخرين.





وأكد أن الحزب يرتكز في خطته الحالية على الاستقطاب وزيادة العضوية وتوسعة الصف تحقيقا لشعار حزب قائد لوطن رائد.





