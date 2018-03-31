المفوضية القومية للخدمة القضائية تعقد اجتماعها الاول

الخرطوم 31-3-2018م (سونا) عقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اليوم اجتماعها الاول لهذا العام بمباني السلطة القضائية برئاسة مولانا البروفسير حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ورئيس المفوضية .



وقال مولانا سر الختم صالح قاضي المحكمة العليا والامين العام للمفوضية في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الاجتماع وقف على ما انجز من العمل القضائي في العام السابق، مشيرا الى أن نسبة الفصل في طعون المحكمة القومية العليا بلغت 90% ومحاكم الاستئناف وصلت الى97 % بينما فصلت المحاكم العامة والجزئية بنسبة 98% من القضايا التي قدمت امامها .



واضاف مولانا صالح أن اجتماع المفوضية ناقش ما نفذ من خطة التدريب للعام السابق، موضحا انه عقدت اكثر من 47 دورة تدريبية للقضاة ومساعديهم بالمركز والولايات كما شارك قضاة السودان في 98 دورة خارجية.



واشار الى ان المفوضية وقفت على الاسباب التي تؤدي الى تأخير الفصل في القضايا ووجهت بضرورة تخصص القضاة واقامة الدورات المتخصصة.



وقال الامين العام للمفوضية إن الاجتماع وقف على القرار الاخير الذي اصدره رئيس القضاء والخاص بإنشاء محكمة خاصة لقضايا الفساد الى جانب المحاكم المختصة بقضايا الارهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وعلى نسبة الانجاز في هذه المحاكم والتي بلغت اكثر من 95 %.



واضاف أن المفوضية ناقشت ايضا ترقية 95 من المساعدين القضائيين الى الدرجة الثالثة الى جانب استراتيجية السلطة القضائية في مجال البنى التحتية والتفتيش الاداري وتحديد الرسوم وتنفيذ الاحكام والعديد من القرارات التي تدفع بالعمل القضائي الى الامام.