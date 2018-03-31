هارون يمتدح جهود الموتمر الوطني على مستوى المحليات في عملية إحصاء عضوية الحزب

الأبيض 31-3- 2018 م (سونا )- ثمن مولانا أحمد محمد هارون رئيس المؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان جهود الحزب على مستوى المحليات في عملية إحصاء العضوية الخاصة بحزب المؤتمر الوطني بالولاية وامتدح القيادة الفاعلة لمشروعات وبرامج التنمية التي تنتظم الولاية .



وقال لدى مخاطبته الملتقى التنظيمي الثاني للمؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان الذي انعقد اليوم بالأبيض ان الحزب بالولاية يتقدم بخطوات طيبة نحو الأمام بعد الملتقى التنظيمي الأول الذي انعقد في يناير الماضي ، وطالب هارون ببذل المزيد من الجهود في زيادة الجرعات التدريبية لشعب الأساس وإحكام التنسيق بين مكونات الحزب والقطاعات العاملة في المجتمع من أجل الإسناد في كافة القضايا المحلية.



وبشر مولانا هارون بقرب إصدار قانون الحكم المحلي الجديد بالولاية الذي يتيح تكوين المجالس المحلية على مستوى المحليات بالإضافة للجان الاستشارية بصور مختلفة تنزيلا للسلطات و إدارة الخدمات عبر الاداريات، مؤكدا أن القانون يؤسس لإدارة للعمل الخدمي والتنموي في القواعد.



وقال إن القانون يجيء لتقوية الوحدات الإدارية بوجود المكون الشعبي وكذلك فرصة كبيرة لاستيعاب الجميع عبر قطاعات المجتمع المختلفة وتأسيس مؤسسات للقيادة من أجل النفير، داعيا عضوية الحزب الى المحافظة على نسق العمل والتفاعل الذي نتج عن نفير نهضة ولاية شمال كردفان.



ووجه عضوية الحزب بالاهتمام ببرنامج محو الأمية، مؤكدا أن التنمية المستدامة مرتبطة بمحو الأمية وأن يكون الحزب قدوة في هذا المشروع ، وطالب بالعمل على محاربة العادات الضارة من ختان الإناث وزواج القاصرات، مشيرا لدور قطاع المرأة في هذا الأمر.



وقال هارون إن الولاية تشهد تقدما كبيرا في كافة المشروعات والتشريعات، مؤكدا أن واجبات المستقبل تتطلب الاهتمام بالجمعيات الإنتاجية وانجاح مشروعات البستنة وإعادة حزام الصمغ العربي.



وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية البشير دفع الله خوجال إن الملتقى برنامج راتب للحزب يقف فيه على العمل الحزبي بالمحليات بالإضافة لمراجعة التكليفات السابقة في عدة قضايا أهمها مجهودات الحزب الاقتصادية والاجتماعية و مجهودات العضوية في محو الأمية بالإضافة لموقف المحليات من حصر العضوية.



وأشاد خوجال بجهود المحليات في هذا الصدد بالإضافة لاستقطاب عضوية جديدة في بعض المحليات ، وطالب خوجال المحليات بالمضي قدما نحو الأمام للوصول لكافة شعب الأساس بالولاية.



وكان رؤساء المؤتمر الوطني بالمحليات قد قدموا تقارير عن أداء الحزب خلال الربع الأول من هذا العام شملت مجهودات الحزب بالمحليات في كافة الجوانب.