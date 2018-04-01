والي شرق دارفور بالإنابة يحيي قيادات جهاز الأمن والمخابرات الوطني

الضعين 1-4-2018م (سونا)- حيا والي ولاية شرق دارفور بالإنابة الأستاذ مضوي أبو القاسم وزير الشؤون الاجتماعية، قيادات جهاز الأمن والمخابرات من ضباط وأفراد على الجهود الكبيرة التي يقومون بها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وخاصة شرق دارفور.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته إدارة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بولاية شرق دارفور اليوم بزواج البركة والعفاف بمباني الإدارة بالولاية وذلك في إطار البرنامج السنوي الدوري الذي تقيمه الإدارة لزواج منسوبيها على مستوى ولايات البلاد المختلفة.

وحضر الاحتفال رئيس المجلس التشريعي بالولاية وعدد من القيادات الرسمية والشعبية .

من جهته أعرب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات العقيد العباس الطاهر العباس عن سعادته بمناسبة زواج العفاف، مشيراً إلى اهتمام إدارة جهاز الأمن بمنسوبيها، ووصفها بالعريقة والرائدة، وقال إنها تنتهج العلمية وصولا لإسهاماتها المتواصلة مع أفراد المجتمع .