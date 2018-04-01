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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية يخاطب غداً فاتحة الدورة السابعة للهيئة التشريعية القومية

التاريخ : 01-04-2018 - 12:18:00 مساءً
الخرطوم1-4-2018 م(سونا)- يقدم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم غدٍ الإثنين خطابه في فاتحة جلسة أعمال دورة الانعقاد السابعة للهيئة التشريعية القومية عن الأداء العام للدولة للعام2017م.
وأكد مستشار رئيس المجلس الوطني دكتور عبد الماجد هارون في تصريح صحفي أن رئيس الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات ) بروفيسور إبراهيم أحمد عمر سيقدم في مستهل جلستي الهيئة التشريعية القومية خطابين منفصلين عن أداء الهيئة وأداء المجلس الوطني للربع الاول من هذا العام ابان توقف الجلسات .
وأكد أن هذه الدورة ستشهد أعمال رقابية وتشريعية، حيث يستمع المجلس الوطني لبيانات نوعية من وزارتي الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والخارجية حول سياسات الدولة الخارجية إضافة للاستماع لبيانات وزارات القطاعات، إضافة لتقرير ديوان المظالم العامة حول أداء الديوان للعام2017م، مشيرا إلى أن مسائل تشريعية ورقابية أخرى ستناقش خلال دورة الانعقاد السابعة للمجلس الوطني .
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